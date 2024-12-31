Индия нашла альтернативу нефти РФ: российские поставки упали до минимума

Один из крупнейших нефтепереработчиков Индии, Bharat Petroleum Corp (BPCL), искал новые источники поставок нефти из-за сокращения экспорта из России. В результате, компания объявила тендеры на закупку более дорогих сортов нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что основным фактором уменьшения российских поставок стали усиленные санкции против "теневого флота" Москвы, который использовался для обхода международных ограничений.

К тому же, как говорится в материале, на российские нефтеперерабатывающие заводы давят обязательства по выполнению квот ОПЕК+ на добычу.

"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале...Мы объявили тендеры и получили альтернативные сорта нефти из Ирака, ОАЭ и других стран", - сообщил финансовый директор BPCL Ветса Рамакришна Гупта.

Отмечается, что цена на нефть с Ближнего Востока сейчас превышает стоимость российской марки Urals на $2 за баррель, однако дефицита на мировом рынке сейчас нет.

Несмотря на это, BPCL не планирует расширять объемы долгосрочных контрактов на поставки, переговоры по которым запланированы на следующий месяц.

Российская нефть в Индии

Известно, что Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину, увеличив импорт до рекордных объемов в 2023 году.

Однако, по данным аналитической компании Kpler, в этом месяце импорт из России упал до 1,47 миллиона баррелей в день, самого низкого уровня за последний год.

Эта ситуация стала сигналом для трейдеров, которые начали переоценивать перспективы нефтяного рынка в 2025 году.

В то же время сокращение российских потоков заставило Индию диверсифицировать источники импорта, что может изменить глобальный баланс нефтяных поставок.

Ранее в комментарии РБК-Украина Свасти Рао, научный сотрудник Центра Европы и Евразии, Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара из Индии, объяснила, почему Индия покупает российскую нефть.