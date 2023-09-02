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Индия запустила первую миссию к Солнцу: видео

Фото: Индия запустила первую миссию к Солнцу (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Индия после успешного запуска лунной миссии нацелилась на Солнце. Сегодня, 2 сентября, Индия впервые запустила свою миссию наблюдения за Солнцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Миссия Aditya-L1 стартовала с площадки в Шрихарикоте в 11:50 по местному времени. Космический аппарат должен оказаться на линии между Землей и Солнцем в 1,5 млн километров от нашей планеты. По расчетам Индийского космического агентства, корабль преодолеет это расстояние через 4 месяца.

 

Первая и символическая миссия

Aditya-L1 стала первой солнечной миссией Индии. А после удачного приземления корабля на Луне она почти триумфальна для Индии.

При этом название миссии носит символическое название. Она получила название в честь Сурьи - индуистского бога Солнца, известного также как Адитья. L1 означает точку Лагранжа 1, куда летит индийский зонд. Это уникальное место, где гравитационные силы Солнца и Земли компенсируют друг друга. То есть позволяют космическому кораблю повиснуть в космосе.

Детали миссии

Прежде чем отправиться в Лагранж 1, индийский космический корабль несколько раз облетит Землю. По прибытии в нужное место зонд сможет вращаться вокруг Солнца с той же скоростью, что и Земля. Это поможет экономить топливо.

Индийская миссия будет исследовать солнечную корону, фотосферу и хромосферу.

Цена солнечной миссии пока не разглашается. Но, по данным СМИ, Индия потратит на нее не менее 46 миллионов долларов.

Миссия Индии к Луне

Напомним, Индия запустила лунную миссию "Чандраян-3". Она стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.

Уже через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного. 23 августа Индия сообщила, что зонд успешно сел на поверхность спутника Земли.

Более подробно о миссии Индии можете узнать в материале РБК-Украина.

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ИндияКосмический корабль