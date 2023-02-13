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Индия заморозила переговоры по закупке у России вертолетов Ка-226Т

Фото: Индия так и не подписала с РФ соглашение о производстве вертолетов Ка-226Т (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

Индия фактически заморозила переговоры с Россией по покупке вертолетов Ка-226Т, несмотря на то, что РФ готова передать технологии и локализовать их производство на индийских заводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает российское ИА "Интерфакс", об этом сегодня, 13 февраля, заявил заместитель председателя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов на открывшейся в Бангалоре международной выставке Aero India 2023.

"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами по уровню локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены", - признал он.

По словам Дрожжова, Министерство обороны Индии не удовлетворяет уровень локализации, который был предложен совместным предприятием, а именно российская сторона предложила 70% локализации производственных мощностей сосредоточить в Индии.

Сейчас Москва ожидает решения Дели о продолжении переговорного процесса. Кремль предложил Индии закупить многоцелевой Ка-226Т уже в готовом виде, но конкретного решения по этому варианту пока нет, отметил замглавы ФСВТС.

По данным Интерфакса, двустороннее соглашение РФ и Индии о сотрудничестве в области авиастроения было подписано в 2015 году. Соглашение предусматривало, что холдинг "Вертолеты России" организует поставки и локализацию в Индии 200 машин Ка-226Т и их модификаций, в то же время 140 вертолетов планировалось производить на мощностях в Индии. Однако контракт общей стоимостью 1 млрд долларов до сих пор не заключен.

Еще в начале декабря 2022 года РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в декабре.

Напомним, что Индия в то же время стала самым крупным покупателем российской нефти Urals. К тому же, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть покупаемой через трейдеров из Дубая российской нефти в дирхамах ОАЭ вместо долларов США.

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