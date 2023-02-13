Индия заморозила переговоры по закупке у России вертолетов Ка-226Т

Индия фактически заморозила переговоры с Россией по покупке вертолетов Ка-226Т, несмотря на то, что РФ готова передать технологии и локализовать их производство на индийских заводах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщает российское ИА "Интерфакс", об этом сегодня, 13 февраля, заявил заместитель председателя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов на открывшейся в Бангалоре международной выставке Aero India 2023.
"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами по уровню локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены", - признал он.
По словам Дрожжова, Министерство обороны Индии не удовлетворяет уровень локализации, который был предложен совместным предприятием, а именно российская сторона предложила 70% локализации производственных мощностей сосредоточить в Индии.
Сейчас Москва ожидает решения Дели о продолжении переговорного процесса. Кремль предложил Индии закупить многоцелевой Ка-226Т уже в готовом виде, но конкретного решения по этому варианту пока нет, отметил замглавы ФСВТС.
По данным Интерфакса, двустороннее соглашение РФ и Индии о сотрудничестве в области авиастроения было подписано в 2015 году. Соглашение предусматривало, что холдинг "Вертолеты России" организует поставки и локализацию в Индии 200 машин Ка-226Т и их модификаций, в то же время 140 вертолетов планировалось производить на мощностях в Индии. Однако контракт общей стоимостью 1 млрд долларов до сих пор не заключен.
Еще в начале декабря 2022 года РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в декабре.
Напомним, что Индия в то же время стала самым крупным покупателем российской нефти Urals. К тому же, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть покупаемой через трейдеров из Дубая российской нефти в дирхамах ОАЭ вместо долларов США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.