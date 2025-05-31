Индия впервые подтвердила потерю самолетов в ходе столкновений с Пакистаном
Военные Индии впервые подтвердили, что потеряли истребители во время боевых столкновений с Пакистаном в мае 2025 года. Однако точное количество потерянных самолетов не названо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника штаба обороны ВС Индии Анила Чаухана для Bloomberg.
"Важно не то, что самолет упал, а то, почему он упал", - сказал Чаухан в беседе во время участия в мероприятии Shangri-La Dialogue в Сингапуре.
Он назвал заявления Пакистана о том, что страна сбила шесть индийских самолетов "абсолютно неверными". При этом военный отказался уточнить, сколько самолетов потеряла Индия.
"Почему они упали, какие ошибки были допущены - это важно. Числа не важны", - отметил он, когда его спросили об истребителях.
Чаухан также добавил, что ВС обороны Индии смогли понять тактическую ошибку, которую они совершили, и исправить ее, а затем спустя два дня снова поднять в воздух самолеты, "нацеливаясь на дальние дистанции".
Bloomberg отмечает, что это самые прямые комментарии представителя индийского правительства или военного ведомства о судьбе истребителей страны во время конфликта с Пакистаном, вспыхнувшего 7 мая.
Ранее в этом месяце премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна сбила шесть индийский самолетов. Однако независимых подтверждений не было.
Что предшествовало
Столкновение между двумя ядерными странами "стало самым страшным за полвека". Обе стороны обменивались ударами с воздуха, используя беспилотники, ракеты, а также применялись артиллерийское и стрелковое оружие вдоль общей границы. Вскоре стороны при посредничестве США достигли прекращения огня.
Боевые действия были вызваны нападением в контролируемом Индии Кашмире 22 апреля, в результате которого боевики убили 26 мирных жителей. Индия в свою очередь назвала этот случай актом терроризма, организованным Пакистаном. Однако лидеры в Исламабаде отрицали свою причастность.
Говоря о столкновении, Чаухан отказался комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка помогла предоставить ядерную войну. Но он сказал, что "надуманно" предполагать, что какая либо из сторон близка к применению атомного оружия.
"Я лично считаю, что существует большой промежуток между проведением обычных операций и ядерным порогом", - сказал Чаухан.
Он добавил, что каналы связи с Пакистаном "всегда были открыты" для контроля ситуации. Также он отметил, что на лестнице эскалации есть "больше подлестниц, которые можно использовать для урегулирования наших проблем" без необходимости прибегать к ядерному оружию.
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