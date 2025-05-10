Индия впервые подтвердила удары по военным целям в Пакистане

"В быстром и выверенном ответе индийские вооруженные силы нанесли высокоточный удар только по определенным военным целям", - сказал он.

Соответствующее заявление индийского командира прозвучало после того, как Пакистан объявил о начале военной операции против Индии и нанес удары. Командир авиакрыла опроверг заявления Пакистана о том, что якобы была уничтожена индийская система ПВО С-400 и информацию об уничтожении аэродромов в Сурате и Сирсе.

Также индийский командир заявил, что якобы было замечено перемещение пакистанских войск к границам Индии, что, по его словам, "свидетельствует о наступательном намерении по дальнейшей эскалации".

В Минобороны Индии также утверждает, что Пакистан применил в атаке беспилотники и другое вооружение, но они якобы не нанесли ущерб индийской военной инфраструктуре. Также Индия заявила, что Пакистан применил высокоскоростные ракеты по авиабазе в Пенджабе.

В целом, как заявляют индийские военные, были нанесены удары по 26 индийским городам и якобы были повреждены гражданские объекты.