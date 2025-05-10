Индия впервые подтвердила удары по военным целям в Пакистане

Индия впервые после эскалации подтвердила, что нанесла удары по военным объектам в Пакистане. Но цели атак не были названы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира авиакрыла армии Индии Веомика Сингха, которого цитирует The Times of India.
"В быстром и выверенном ответе индийские вооруженные силы нанесли высокоточный удар только по определенным военным целям", - сказал он.
Соответствующее заявление индийского командира прозвучало после того, как Пакистан объявил о начале военной операции против Индии и нанес удары. Командир авиакрыла опроверг заявления Пакистана о том, что якобы была уничтожена индийская система ПВО С-400 и информацию об уничтожении аэродромов в Сурате и Сирсе.
Также индийский командир заявил, что якобы было замечено перемещение пакистанских войск к границам Индии, что, по его словам, "свидетельствует о наступательном намерении по дальнейшей эскалации".
В Минобороны Индии также утверждает, что Пакистан применил в атаке беспилотники и другое вооружение, но они якобы не нанесли ущерб индийской военной инфраструктуре. Также Индия заявила, что Пакистан применил высокоскоростные ракеты по авиабазе в Пенджабе.
В целом, как заявляют индийские военные, были нанесены удары по 26 индийским городам и якобы были повреждены гражданские объекты.
Напомним, территориальный конфликт между странами длится уже десятки лет, но 22 апреля 2025 года ситуация обострилась. В тот день на курорте вблизи Пахалгама в контролируемом Нью-Дели Кашмире вооруженные люди убили 26 туристов, из которых большинство - граждане Индии.
Индия обвинила в этом Пакистан, но тот отверг обвинения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка The Resistance Front (TRF) или "Фронт сопротивления".
В ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции "Синдур" и ударила по "террористическим" объектам в Пакистане. Уже в ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале операции "Буньян уль Марсус" против Индии. Стороны обменялись ударами.
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