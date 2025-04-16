Индия вытесняет Россию с оружейного рынка, отбирая традиционных клиентов, - Reuters

Как отмечается в публикации, план премьер-министра Нарендры Моди превратить Индию в глобальную фабрику привел к производству недорогих iPhone и фармацевтических препаратов на миллиарды долларов. Теперь Индия будет производить ракеты, вертолеты и линкоры.

По словам источников, Индия расширяет возможности государственного Экспортно-импортного банка по предложению долгосрочных и недорогих кредитов клиентам.

Нью-Дели также резко увеличит число военных атташе в своих иностранных миссиях в рамках новой программы, которая позволит правительству напрямую вести переговоры по некоторым оружейным сделкам. Индия особенно нацелена на правительства, которые долгое время зависели от России в плане поставок оружия.

Планы Индии, о которых агентству Reuters подробно рассказали 15 источников представляют собой беспрецедентную попытку правительства включиться в процесс вербовки и финансирования иностранных покупателей в условиях, когда мир перевооружается, а давние геополитические отношения перестраиваются.

Хотя в Индии уже давно существует сектор производства стрелкового оружия, ее частные фирмы только недавно начали производить более качественные боеприпасы и оборудование.

Глобальные перемены

Одним из поворотных моментов стало вторжение России в Украину в феврале 2022 года, по сказал индийский чиновника, которому поручено наращивать экспорт оружия.

Запасные западные арсеналы были отправлены в Киев, в то время как российские заводы производили боеприпасы почти исключительно для своих военных нужд. Это заставило другие страны, которые исторически полагались на Вашингтон и Москву - двух крупнейших мировых экспортеров оружия - искать альтернативы.

По данным правительства, в 2023-2024 финансовом году Индия произвела оружия на сумму 14,8 млрд долларов, что на 62% больше, чем в 2020 году. Некоторые артиллерийские снаряды индийского производства были обнаружены на линии фронта в Украине в поддержку обороны Киева.

Быстро и дешево

Правительство Моди поставило цель удвоить экспорт вооружений и техники до 6 млрд долларов к 2029 году. Оно надеется, что продажи выйдут за рамки боеприпасов, стрелкового оружия и компонентов оборонного оборудования, которые в настоящее время составляют большую часть его военного экспорта.

Индия позиционирует себя отчасти как производитель с относительно низкими издержками. По словам двух индийских источников, Индия может производить 155-мм артиллерийские боеприпасы по цене около 300-400 долларов за штуку, тогда как европейские аналоги продаются по цене более 3000 долларов.

По словам одной из компаний, индийские компании также продавали гаубицы примерно по 3 млн долларов за штуку, что примерно вдвое меньше стоимости европейской версии.

Частные производители, такие как Adani Defence and Aerospace, а также производитель брони и боеприпасов SMPP, начинают выпуск 155-мм артиллерийских снарядов, которые, по их словам, уже заказаны иностранными правительствами.

Новые рынки

Одним из рынков, на которые Индия надеется выйти, является Бразилия, где в январе открылся офис EXIM. По словам источников, Дели ведет переговоры о продаже ракет Akash в Бразилию. Даже несмотря на то, что Индия сталкивается с дефицитом собственных судостроительных мощностей, она также стремится заключить сделку о

Индийская компания Bharat Electronics компания, которая разрабатывает компоненты для ракетной системы Akash, в этом году открыла маркетинговый офис в Сан-Паулу, сообщили два индийских источника в отрасли.

Дели сосредоточивает свою стратегию экспорта оружия на странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Индия планирует направить не менее 20 новых военных атташе в иностранные посольства к марту 2026 года, сообщили три индийских военных чиновника. Они заявили, что страны, в которых они находятся, включают Алжир, Марокко, Гайану, Танзанию, Аргентину, Эфиопию и Камбоджу, добавив, что Дели считает, что у него есть возможность значительно расширить экспорт оружия этим правительствам.

Как и Индия, многие из этих стран имеют опыт закупки военной техники у Советского Союза и России, которая отличается от стандартов НАТО, принятых многими западными производителями.

Одним из первых примеров успеха стала Армения, куда в прошлом году Индия впервые направила военного атташе. Индия уже подорвала монополию России на вооружение Армении, которая была частью Советского Союза, но с тех пор заявила, что не может полагаться на Москву.