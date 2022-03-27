Індія схиляється до продовження імпорту російського вугілля попри на санкції

"Ми рухаємося у напрямку імпорту коксівного вугілля з Росії", - заявив він.

За словами міністра, Індія планує подвоїти імпорт російського коксівного вугілля, ключового компонента виробництва сталі. Він сказав, що країна імпортувала 4,5 млн тонн, але не вказав період, про який він говорить.

Країни Заходу та Японія запровадили несподівано жорсткі санкції проти уряду президента Володимира Путіна та пов'язаних із ним людей. Індія, великий покупець російських товарів, від сировинних товарів до зброї, утрималася під час голосування ООН з кількох важливих питань, що засуджує вторгнення 24 лютого.

"Погані поставки" коксівного вугілля з Росії були порушені, сказав Сінгх, явно натякаючи на війну, але не став уточнювати.

Судна, що перевозять не менше 1,06 млн тонн коксівного вугілля, що в основному використовується для виробництва сталі, та енергетичного вугілля, що використовується в основному для виробництва електроенергії, повинні доставити паливо в індійські порти цього місяця, що є максимальним показником з січня 2020 року, показали дані консалтингової компанії Kpler.

Росія, як правило, шостий за величиною постачальник коксівного та енергетичного вугілля до Індії, може почати пропонувати нижчі ціни китайським та індійським покупцям, оскільки європейські та інші споживачі відкидають Росію через санкції, кажуть трейдери. За їх словами, торгівлю також може стимулювати торговельну угоду про рублі та рупії.