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Индия просит G7 отложить запрет на российские алмазы, - Reuters

Фото: Индия призвала G7 повременить с введением запрета на российские алмазы (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Индия призывает государства "Большой семерки" (G7) отложить введение запрета на российские алмазы согласно принятому 12-му пакету санкций против страны-агрессора. Нью-Дели считает, что правила отслеживания происхождения диамантов остаются неясными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлениям двух источников агентства, знакомых с этим вопросом, индийская сторона также стремилась к большей ясности в своих переговорах с лидерами G7.

В беседе с журналистами один их них отметил, что срок введения ограничений на косвенный импорт из России через 3-4 месяца "нецелесообразен, поскольку не ясны правила того, как будет отслеживаться происхождение драгоценного камня".

Также утверждается, что Нью-Дели выразило сомнения по поводу новой системы "проверки и сертификации на основе отслеживания", которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях.

По словам источника Reuters, некоторые данные могут быть конфиденциальными, и предприятиям может быть неудобно делиться такой информацией.

Переработка алмазов в Индии

Отмечается, что для Индии, где находится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов, реализация запрета на российские драгоценые камни имеет решающее значение.

Поскольку Индия в основном перерабатывает более мелкие российские алмазы, страну, вероятно, ожидают минимальные сбои в торговле. Впрочем, как говорят представители отрасли, предлагаемый запрет повлияет на цепочку поставок алмазов.

Алмазный сектор Индии уже сталкивается с ослаблением спроса. Экспорт бриллиантов из страны упал на 29% до 10 миллиардов долларов за первые 7 месяцев текущего финансового года, который начался в апреле.

Запрет на российские алмазы

Ранее в декабре страны G7 объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января 2024 года, а затем о поэтапном введении ограничений на косвенный импорт драгоценных камней из РФ примерно с 1 марта.

В сентябре будет введена новая система отслеживания происхождения драгоценных камней. .

12-й пакет санкций ЕС против РФ

Напомним, 18 декабря Европейский союз ввел в действие новый, 12-й, пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, были введены импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

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