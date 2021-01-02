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Індія схвалила місцеву вакцину від коронавірусу

Індія, Субота 02 січня 2021 18:27
Індія схвалила місцеву вакцину від коронавірусу
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Індійський регулятор з контролю за медикаментами сьогодні, 2 січня, схвалив вакцину від коронавірусу COVAXIN розробки місцевої компанії Bharat Biotech та Ради з медичних досліджень. Це другий препарат проти COVID, схвалений у країні.

Про це повідомляє Reuters.

В заяві уряду зазначено, що вакцина схвалена для обмеженого використання в екстрених обставинах в режимі клінічних випробувань. Згадуються і випадки зараження мутованим коронавірусом для випробування в них цього препарату.

У п'ятницю індійський регулятор схвалив для використання британску вакцину розробки Astrazeneca. Поки невідомо, як скоро в країні почнеться кампанія вакцинації цим зразком.

Також на розгляді знаходиться вакцина Pfizer, яку вже використовують у США, Великобританії та Євросоюзі.

Сьогодні стало відомо, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

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