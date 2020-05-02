Індія зобов'язала всіх працівників встановити додаток для відстеження

Додаток повинні встановити працівники державного та приватного секторів
Індія зобов'язала всіх працівників державного та приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Також співробітників зобов'язали підтримувати соціальне дистанціювання в офісах, оскільки Нью-Делі починає пом'якшувати деякі карантинні заходи.
Відзначимо, в Індії зареєстровано понад 37 000 випадків і 1218 випадків смерті від коронавірусу.
Нагадаємо, раніше в Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як в одного з жителів президентського палацу підтвердили коронавірус.
Раніше РБК-Україна писало, що Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію в 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус.