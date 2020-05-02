Індія зобов'язала всіх працівників встановити додаток для відстеження

Індія зобов'язала всіх працівників державного та приватного секторів використовувати підтримуваний державою додаток для відстеження місця розташування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також співробітників зобов'язали підтримувати соціальне дистанціювання в офісах, оскільки Нью-Делі починає пом'якшувати деякі карантинні заходи.

Відзначимо, в Індії зареєстровано понад 37 000 випадків і 1218 випадків смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в Індії 115 сімей відправили на карантин після того, як в одного з жителів президентського палацу підтвердили коронавірус.

Раніше РБК-Україна писало, що Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію в 30 тис. таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус.