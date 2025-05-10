Индия направила корабли к побережью Пакистана: под ударом ключевой порт

Стычки между Индией и Пакистаном переросли в масштабную военную операцию с авиацией и флотом. Ситуация между странами обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

После нескольких дней пограничных столкновений между двумя ядерными державами, Индия направила к побережью Пакистана ударную группировку военно-морских сил, оснащенную сверхзвуковыми крылатыми ракетами.

Как сообщил источник в индийском оборонном ведомстве, западный флот страны был передислоцирован в северную часть Аравийского моря, корабли размещены в пределах досягаемости удара по пакистанскому порту Карачи. По словам собеседника, перемещение авианосца, эсминцев, фрегатов и противолодочных кораблей, осуществляется для мониторинга ситуации и сдерживания противника.

Часть кораблей вооружена ракетами "Брахмос" - совместной индо-российской разработки. Они имеют дальность поражения до 500 миль, скорость до 3 Махов и несут боевую часть массой 300 кг.

Развертывание сил, о котором сообщила Times of India, произошло на следующий день после заявления Нью-Дели о перехвате волны ракетных и беспилотных атак со стороны Пакистана по 15 городам на севере и западе страны.

Вечером 9 мая поступили сообщения о серии взрывов в районе международного аэропорта Сринагар в подконтрольном Индии Кашмире. По данным агентства Reuters, пакистанские беспилотники также пытались поразить объекты в городе Амритсар, священном для сикхов, что в штате Пенджаб. В городе Джамму в Кашмире в результате взрывов возникли перебои с электроснабжением, зафиксирована воздушная тревога.

Интенсивные обстрелы вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном продолжались и в ночь с пятницы на субботу. Индия сообщила об ударах по системам ПВО в Лахоре, тогда как Исламабад отверг обвинения, заявив, что перехватил 48 беспилотников и не совершал нападений на индийскую территорию.

Индийские ВВС 7 мая нанесли авиаудары по объектам в Пакистане в ответ на нападение 22 апреля, во время которого погибли 26 человек на туристическом объекте в Пахальгаме (Индийский Кашмир). Нью-Дели заявляет об уничтожении девяти террористических лагерей с участием около 80 боевых самолетов. Зато Пакистан информирует о гибели 31 гражданского лица, включая детей, и поражении мечетей и электростанции.

В Пакистане также утверждают, что во время обстрелов было сбито несколько индийских самолетов, в том числе три истребителя Rafale французского производства.

Во время брифинга в Равалпинде представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что ответ будет дан в "время, способ и место, которые мы сами выберем", обвинив Индию в попытке установить "новую норму" в отношениях.

По официальным данным, с 7 мая в результате трансграничных обстрелов в приграничных районах погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц.

Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми провел разговоры с министрами иностранных дел Пакистана и Индии, выразив соболезнования в связи с гибелью гражданских и призвав стороны к деэскалации.