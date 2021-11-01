Індія має намір до 2070 року домогтися нульових викидів в атмосферу

Моді назвав ці обіцянки частиною "подарунка з п'яти еліксирів" і пообіцяв збільшити енергетичні потужності Індії на не викопному паливі до 500 гігаватів, скоротити загальні прогнозовані викиди вуглецю на 1 млрд тонн і знизити вугленосність Індії на 45% до 2030 року.

Водночас індійський лідер закликав розвинені країни виділити 1 трильйон доларів на фінансування боротьби зі зміною клімату "вже сьогодні".

"Всі ми усвідомлюємо реальність того, що обіцянки, дані досі щодо кліматичного фінансування, виявилися порожніми. Ми всі підвищуємо свої амбіції щодо кліматичних дій. Амбіції світу щодо кліматичного фінансування не можуть бути на тому ж рівні, що і під час паризької угоди", - заявив прем'єр Індії.

Моді мав на увазі кліматичний саміт 2015 року в Парижі, на якому країни взяли на себе індивідуальні зобов'язання, які допоможуть досягти глобальної мети - утримати потепління нижче 1,5 градуса Цельсія.