Индия хочет расширить экспорт в РФ и поставлять стране сельскохозяйственную продукцию

"Делегация из 50 человек встретится с покупателями в Москве и Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Президент Федерации индийских экспортных организаций добавил, что они стремятся увеличить индийский экспорт в Россию до 5 миллиардов долларов в этом финансовом году.

Также экспортеры рассчитывают подписать сделки по продаже широкого спектра товаров, включая чай, сахар, кофе, молочные продукты, мясо и морепродукты.

Импорт Индии из России увеличился более чем в четыре раза до 46,33 млрд долларов за последний финансовый год, в основном за счет нефти, в то время как экспорт сократился почти на 12% в годовом исчислении до 2,8 млрд долларов за 11 месяцев .

Экспортеры заявили, что продажи в Россию сократились в основном из-за трудностей с оплатой, поскольку обе страны все еще пытаются разработать механизм расчетов торговли в местных валютах.