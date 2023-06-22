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Индия готова поддержать мирные усилия в Украине, - премьер

Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Индия полностью готова поддержать мирные усилия в Украине и внести вклад в решение конфликта.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC TV.

"Индия призвала к диалогу и дипломатии для разрешения конфликта в Украине. Мы полностью готовы внести посильный вклад в восстановление мира в Украине", - заявил он.

Отношения Индии и РФ

Индия все еще продолжает покупать российскую нефть, однако внимательно следит за санкциями от Европейского союза.

По состоянию на декабрь прошлого года, Россия была лидером по импорту нефти в Индию, поставляя более 1 миллиона баррелей сырья в день.

Однако в Нью-Дели говорят, что если Соединенные Штаты и Евросоюз будут рассматривать вопрос о введении вторичных санкций - поставки из России ограничат.

Индия о войне в Украине

Власти Индии заявляли, что с февраля 2022 года "стали свидетелями того, как война в Украине еще более негативно повлияла на мировую экономику". Индия заявляла, что подтвердила национальные позиции, а события в Украине "наносят огромные человеческие страдания" и усугубляют существующие проблемы мировой экономики.

Говоря о позиции страны по войне России в Украине, индийские власти не выразили четкого неприятия происходящих событий. При этом отмечалось, что Индия настаивает на мирном урегулировании войны, поскольку "дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение".

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