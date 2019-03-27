В Індії заявили про успішне випробування протисупутникової зброї

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що країна успішно провела випробування противосупутникової ракети під назвою "Місія Шакті", збивши супутник на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на видання "India Today".

За словами прем'єра, місія успішно була завершена протягом 3 хвилин після запуску.

"Протисупутникова зброя - ASAT - успішно націлена на супутник на низькій навколоземній орбіті. Операція Місія Шакті була важкою метою для досягнення, але була успішно завершена протягом трьох хвилин після запуску", - підкреслив глава уряду.

Протисупутникова ракета або ASAT - це космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі стратегічною військовою метою. Її створила Індійська організація космічних досліджень і розробок.

Видання підкреслює, що Індія стала четвертою країною у світі, яка змогла продемонструвати свою військову міць у космосі.

Нагадаємо, у 2017 році індійські військові успішно випробували ракету, призначену для знищення балістичних ракет під час їх перебування у космосі.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2015 році Індія запустила телекомунікаційний супутник власної збірки.