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В Індії від "загадкової лихоманки" померли 68 людей, 40 з яких - діти

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Уттар-Прадеш, Понеділок 30 серпня 2021 12:52
В Індії від "загадкової лихоманки" померли 68 людей, 40 з яких - діти Фото: в Індії від "загадкової лихоманки" померли 68 людей (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В індійському штаті Уттар-Прадеш від "загадкової лихоманки" за минулу добу померли 12 дітей. Загалом хвороба забрала життя 68 людей, з яких - 40 діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

Відомо, що найбільше заражень медики зареєстрували в сільській місцевості в районах Агра, Матхура і Фірозабад.

За інформацією лікарів, найпоширеніші симптоми серед хворих - це підвищення температури, зневоднення, різке зниження рівня тромбоцитів.

Зазначено, що в районах уражених "загадковою лихоманкою" не вистачає місць у лікарнях. Тому хворих перевозять в клініки, де лікують заражених коронавірусом.

Одними з головних причин виникнення цієї вірусної лихоманки індійські медики називають недотримання жителями норм санітарії та гігієни.

Крім того, це може бути пов'язано москітами, що розмножуються в заболочених водоймах і річках і переносять цю хворобу.

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