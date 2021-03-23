RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Індії під час турніру обвалилася трибуна з глядачами, постраждали близько 100 осіб

Автор: Даша Харченко

Під час національного чемпіонату з командної гри каббаді в Індії обвалилася трибуна з глядачами. В результаті інциденту травмувалися близько 100 осіб.

Про це повідомляє India TV.

Інцидент стався в місті Сурьяпет. Під час церемонії відкриття турніру обвалилася трибуна.

Всіх постраждалих відправили до лікарні. За словами медиків, у двох уболівальників серйозні травми.

Майданчик, де проводилось змагання, вміщає близько 15 тисяч осіб.

Каббаді - найдавніша гра в Азії, що охоплює елементи боротьби і п'ятнашок.

Нагадаємо, нещодавно в Індії бійцівський півень вбив свого господаря. Річ у тому, що до лап таких півнів прив'язують ножі, леза чи іншу зброю з гострими краями, щоб завдати більшої шкоди супернику.

Також місяць тому в індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Індія
Читайте також
Внаслідок обвалу даху крематорію в Індії загинуло щонайменше 25 осіб
Прогноз погоди