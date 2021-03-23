В Індії під час турніру обвалилася трибуна з глядачами, постраждали близько 100 осіб

Інцидент стався в місті Сурьяпет. Під час церемонії відкриття турніру обвалилася трибуна.

Всіх постраждалих відправили до лікарні. За словами медиків, у двох уболівальників серйозні травми.

Майданчик, де проводилось змагання, вміщає близько 15 тисяч осіб.

Каббаді - найдавніша гра в Азії, що охоплює елементи боротьби і п'ятнашок.

Нагадаємо, нещодавно в Індії бійцівський півень вбив свого господаря. Річ у тому, що до лап таких півнів прив'язують ножі, леза чи іншу зброю з гострими краями, щоб завдати більшої шкоди супернику.

Також місяць тому в індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.