В Індії під час турніру обвалилася трибуна з глядачами, постраждали близько 100 осіб

Під час національного чемпіонату з командної гри каббаді в Індії обвалилася трибуна з глядачами. В результаті інциденту травмувалися близько 100 осіб.
Про це повідомляє India TV.
Інцидент стався в місті Сурьяпет. Під час церемонії відкриття турніру обвалилася трибуна.
Всіх постраждалих відправили до лікарні. За словами медиків, у двох уболівальників серйозні травми.
Майданчик, де проводилось змагання, вміщає близько 15 тисяч осіб.
Каббаді - найдавніша гра в Азії, що охоплює елементи боротьби і п'ятнашок.
Нагадаємо, нещодавно в Індії бійцівський півень вбив свого господаря. Річ у тому, що до лап таких півнів прив'язують ножі, леза чи іншу зброю з гострими краями, щоб завдати більшої шкоди супернику.
Також місяць тому в індійському штаті Таміл Таду стався вибух на піротехнічній фабриці. В результаті інциденту загинули 11 людей, ще 14 людей отримали поранення.