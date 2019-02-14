В Індії терористи атакували автоколону військовослужбовців

В результаті нападу загинули 18 людей

На юге штата Джамму и Кашмир (Индия) террористы атаковали автоколонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего не менее 18 военнослужащих погибли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NDTV.

Сообщается, что террористы активировали взрывное устройство, когда колонна более чем из 70 автомобилей ЦРСП двигалась по шоссе Сринагар-Джамму. В результате нападения более 40 человек получили ранения. 13 пострадавших были доставлены в военный госпиталь в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Напомним, в Иране около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны произошел взрыв. В результате нападения террориста-смертника на автобус с военнослужащими Корпус Стражей Исламской революции погибли более 41 военный, еще 20 человек пострадали. Предположительно, взрыв устроил террорист-смертник.

Ранее губернатор юго-западной иранской провинции Хузестан Мухсина Байравенда сообщил, что в городе Бендер-Махшехр было совершено вооруженное нападение на представителей сил безопасности, погибли два человека.