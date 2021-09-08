В Індії зіткнулися два судна: одна людина загинула і десятки зникли безвісти

Два пасажирських судна, на борту яких перебувало понад 200 осіб, зіткнулися і затонули на річці Брахмапутра в Індії. В результаті події одна людина загинула, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV .

За його даними, зіткнення суден сталося приблизно за 350 кілометрів від міста Гувахаті. Одне з них випливало з Манджулі в Німаті Гхат з близько 120 пасажирами на борту. З ним зіткнувся інший човен, що слідував в протилежному напрямку.

На кадрах з місця події видно, як одне з суден перевертається і пасажири стрибають у воду, щоб врятуватися. Опинившись у воді люди трималися за плаваючі предмети.

На місце зіткнення направлені рятувальні служби. На цей момент їм вдалося витягнути з води близько 40 осіб, у тому числі одну дитину. Багато з них відправлені в лікарні.