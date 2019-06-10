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В Індії сталася перестрілка між прихильниками конкуруючих партій, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 06:14
В Індії сталася перестрілка між прихильниками конкуруючих партій, є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули чотири людини

В Індії між прихильниками конкуруючих політичних сил сталася перестрілка, унаслідок чого загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Straits Times.

Крім того, унаслідок збройних зіткнень постраждали ще декілька людей. Конфлікт виник між прихильниками правлячої партії Тринамоол у Західній Бенгалії та індійською народною партією Бхаратія Джаната парті.

Сутички сталися в суботу ввечері в районі Найат - Сандешхалі, приблизно за 73 км на схід від Колката, столиці штату Західна Бенгалія. Влада надіслала величезний контингент силовиків у район, щоб утримати ситуацію під контролем.

Зіткнення відбулися після того, як представники партії Тринамоол спробували прибрати прапори Народної партії з громадських місць у цьому районі.

Раніше повідомлялося, що у столиці Судану - Хартумі, військові відкрили вогонь по протестуючих, котрі кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В результаті загинули понад 30 людей.

РБК-Україна писало, що на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військ в районі Нагорного Карабаху в результаті стрілянини загинув військовослужбовець Азербайджану. 

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