В Індії попередили про дефіцит COVID-вакцин до середини літа
В Індії кілька місяців триватиме дефіцит вакцин від коронавірусу. Нестача препарату виникла через те, що влада не змогла підготуватися до нової хвилі COVID.
Про це в інтерв'ю Financial Times повідомив Адар Пунавалла, глава Індійського Інституту сироватки.
За його словами, очікується, що до середини літа обсяг виробництва збільшиться з 60-70 млн доз на місяць до 100 млн.
Зараз в Індії фіксують різке зростання заражених. За словами Пунавалла, інститут не наростив обсяг виробництва раніше, тому що "не було замовлень, ми не думали, що нам потрібно виробляти більше 1 млрд доз на рік".
Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.
Нагадаємо, число нових випадків зараження коронавірусом в Індії незначно знизилося в неділю, 2 травня, але кількість смертей від COVID - 19 підскочила до рекордних 3689 осіб. Ще один штат закрився на карантин, оскільки система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.