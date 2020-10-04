В Індії випробували нову надзвукову балістичну ракету

Фото: Випробування ракети (unsplash)

Організація оборонних досліджень і розробок Індії провела випробування нової надзвукової балістичної ракети малої дальності "Шаур’я". Зазначається, що ракета здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерну.



Про це повідомило агентство ANI.

Випробування пройшли на полігоні в східному штаті Одіша.



Зазначено, що ракета може з високою точністю завдавати ударів по цілях на відстані до 800 кілометрів. Нова модифікація ракети може надійти на озброєння збройних сил Індії.

Це вже другі ракетні випробування в Індії за останній місяць. Перед цим Індія провела успішні випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos.



Нагадаємо, ракета Alpha, яку розробила і побудувала українсько-американська компанія Firefly Aerospace, пройшла перші випробування на космодромі Ванденберг в Каліфорнії, США. Alpha вже встигли охрестити конкурентом Falcon-1 виробництва SpaceX Ілона Маска.

Також раніше повідомлялось, що Україна може поставити на серійне виробництво і експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун".