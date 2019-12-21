В Індії в ході протестів загинули більше 20 людей

В Індії в результаті акцій протесту, спрямованих проти нового закону про громадянство, загинуло вже понад 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За два останні дні на вулиці країни знову вийшли тисячі людей, які протестують проти закону, який був раніше схвалений верхньою палатою парламенту країни. Поліція затримала сотні людей. Уряд Індії в суботу, 21 грудня, оголосив про проведення екстреного засідання в зв'язку з акціями протесту.

Протести зі смертельним результатом були зафіксовані в штатах Біхар і Уттар-Прадеш, де, зокрема, загинула дитина. У столиці країни Нью-Делі були затримані десятки людей, у тому числі неповнолітні. Багато демонстрантів отримали поранення.

Нагадаємо, послуги інтернету та обміну текстовими повідомленнями в Індії на тлі протестів були припинені за наказом уряду в частині столиці Делі. Відключення, що впливають на послуги, що надаються Vodafone Idea і Bharti Airtel. Інтернет відключили, коли сотні людей намагалися провести мітинги, всупереч забороні поліції на великі збори.

Як відомо, в Індії тривають суперечки навколо закону про громадянство, який передбачає спрощення натуралізації для мусульманських іммігрантів з сусідніх з Індією країн: Бангладеш, Пакистану та Афганістану. Критики звинувачують правлячу партію прем'єр-міністра Нарендри Моді в дискримінації мусульман.