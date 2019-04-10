В Індії госпіталізували Далай-ламу

В Індії був госпіталізований духовний лідер буддистів Далай-лама XIV. Як інформує РБК-Україна, про це повідомив телеканал NDTV.

За даними місцевих ЗМІ, у 83-річного Далай-лами діагностували легеневу інфекцію. Зараз лідер буддистів знаходиться в Делі.

"Його святість відчув певний дискомфорт вранці в Дхармсалі (тут розташована резиденція Далай-лами, - ред.). В якості запобіжного заходу ми вирушили в Делі", - повідомляє особистий секретар Далай-лами.

Перебувати в лікарні Далай-лама буде кілька днів.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю в 2015 році Далай-лама XIV заявив, що пророкує собі в наступники жінку.

Далай-лама є духовним і політичним діячем. Також він лауреат Нобелівської премії миру (1989). Далай-лама активно подорожує, зустрічається з політичними лідерами, відомими вченими, бере участь в міжконфесійних богослужіннях.