В Індії кількість хворих на "чорну плісняву" перевищила 30 тисяч

При цьому більше 2 тисяч людей померли від ускладнень, які були викликані захворювання.

Стрибок заражень мукормікозом викликаний також гострою нестачею препарату "Амфотерицин В", який використовується для лікування хворих.

Найбільше постраждав штат Махараштра, там зафіксували 7 тисяч випадків "чорної цвілі", що в 2,5 рази перевищує показник на кінці травня. В індійській столиці Делі захворіли 1,2 тисячі осіб, а померли 125 пацієнтів.

Фахівці відзначають, що мукормікоз діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділенні інтенсивної терапії і протягом довгого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.

Це захворювання також зустрічається у діабетиків, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу.

Хвороба вражає легені, очі та інші органи і калічить людей.