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Индиан-Уэллс-2024. Свитолина и еще четыре украинки узнали потенциальных соперниц

Фото: Элина Свитолина дошла до полуфинала турнира в 2019 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки во главе с Элиной Свитолиной приняли участие в жеребьевке престижных соревнований в американском Индиан-Уэллсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Четверо представительниц Украины начнут турнирный путь со второго раунда. В то же время опытная Леся Цуренко будет стартовать в первом круге.

34-летняя теннисистка в 1/64 финала встретится с одной из победительниц квалификации. Первая ракетка Украины Свитолина будет противостоять во втором раунде сильнейшей в противостоянии чешки Катерины Синяковой и Грет Миннен из Бельгии. Тем временем Даяна Ятремская встретится с победительницей поединка между Эммой Радукану из Соединенного Королевства и квалифайеркой.

Немного подождать оппонентку придется и Марти Костюк. Она в 1/32 финала встретится с победительницей встречи между Чжан Шуай из Китая и одной из победительниц квалификации. Зато круг потенциальных соперниц Ангелины Калининой сузился до двух – Магдалены Френх из Польши и итальянки Лучии Бронцетти.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1000. Общий призовой фонд соревнований в этом году составил свыше 9,25 млн долларов. Турнир продлится с 6 по 17 марта. В прошлом году титул среди женщин завоевала Елена Рыбакина из Казахстана.

К слову, ранее Свитолина сохранила позиции в топ-20 обновленного рейтинга WTA.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская