Индиан-Уэллс-2024: Свитолина разобралась с Синяковой, Цуренко зачехлила ракетку
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко по-разному сыграли во втором раунде престижного турнира в Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
BNP Paribas Open, 2-й раунд, женщины
Свитолина – Синякова – 2:1 (6:3, 2:6, 6:1)
Цуренко – Наварро – 1:2 (6:4, 5:7, 5:7)
Свитолина на равных начала матч с чешкой Катериной Синяковой. В первом сете ключевым стал шестой гейм. Украинка неожиданно легко, "под ноль", взяла подачу соперницы и получила стратегическое преимущество. Его первая национальная ракетка уже не растеряла.
А вот во второй партии Синякова смогла реваншироваться. Чешская теннисистка оформила по брейку в начале и конце сета и ничего не позволила Свитолиной на собственных подачах. Пришлось играть решающую партию. Вот здесь ни одного шанса оппонентке уже не предоставила украинка, которая с тремя брейками закрыла сет и матч за 30+ минут.
Более сильная соперница досталась Цуренко. Американка Эмма Наварро в стартовой партии трижды обменялась брейками с опытной украинской теннисисткой. Впрочем, последнее слово было за ней. Да еще и выиграла восьмой гейм 34-летняя спортсменка "под ноль".
Однако, в двух последующих сетах Цуренко потерпела неудачу с одинаковым счетом (5:7). Сценарий в этих партиях был практически идентичным. Украинка героически сопротивлялась Наварро на разных отрезках сетов, а затем при счете 5:6 в пользу оппонентки дважды проиграла собственную подачу и упаковывает чемоданы.
В третьем круге соревнований отомстить за Цуренко будет возможность у Свитолиной. Поединок между сильнейшей украинской теннисисткой и Наварро запланирован на вечер понедельника, 11 марта. Тогда же украинка Марта Костюк встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.
К слову, ранее Свитолина сохранила позиции в топ-20 обновленного рейтинга WTA.
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