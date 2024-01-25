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Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение

Украина, Четверг 25 января 2024 08:55
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Индексация пенсий: в Минсоцполитики сообщили, когда смогут принять решение Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (facebook.com.OksanaZholnovych)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины планирует принять решение об индексации пенсий с 1 марта. В то же время, данные для расчета размера повышения будут известны в середине февраля.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"С 1 марта мы планируем индексацию, сейчас мы ее рассчитываем", – сказала она.

По ее словам, коэффициент зависит от уровня инфляции за прошлый год. "То есть соответствующие органы статистики должны показать инфляцию за 2023 год, это будет известно ближе к середине февраля, это 50% этого показателя берется. Также 50% показателя средней заработной платы за 36 календарных месяцев прошлых", - сообщила министр.

Жолнович напомнила, что и инфляция и зарплата росли. "Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах до середины февраля", - сказала она.

Индексация пенсий в 2024 году

Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что в государственном бюджете на 2024 год заложенысредства на индексацию пенсий .

В то же время, заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявила, что приблизительный размер индексации пенсий в 2024 году составит 13%.

Индексация в 2023 году

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн.

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Индексация зарплат и пенсий Министерство социальной политики
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