Индексация пенсий. Как вырастут выплаты с марта и кто останется без повышения

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Кому и когда пересчитают пенсии

В 2025 году индексацию пенсий традиционно проведут 1 марта. Такой перерасчет происходит автоматически с 2017 года, когда была проведена пенсионная реформа. В рамках реформы было установлено, что с 1 марта каждого года пенсию по возрасту повышают в соответствии с уровнем инфляции и роста средней заработной платы за прошлый год.

До этого перерасчет пенсий был не обязательным – индексация проводилась по усмотрению государства, в зависимости от его финансовых возможностей. В то же время в законе была прописана норма, которая позволяла, но не обязывала, осуществлять индексацию.

"В 2017 году закон четко определил: каждое 1 марта проводится обязательное повышение пенсий, а также была установлена формула для этого процесса. Таким образом, независимо от политической ситуации в стране индексация пенсий происходит без изменений. Это стало законодательным требованием, которое правительство просто обязано выполнять, даже в случае военного положения", – рассказал в комментарии РБК-Украина бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко.

К этой категории относятся граждане Украины, пенсия которых рассчитана в соответствии с Законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, то есть так называемая солидарная страховая пенсия. Это касается трудовых пенсий, исчисленных в соответствии с положениями этого закона.

По словам Розенко, специальные и другие пенсии, регулируемые отдельными законами, могут быть проиндексированы по решению правительства, в частности военным, как это было сделано в прошлом году. Однако обязательной является индексация именно трудовых пенсий, которые выплачиваются большинству украинских пенсионеров – около 95%.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Насколько могут вырасти пенсии

Повышение пенсии будет осуществлено в соответствии с формулой, зафиксированной в части второй статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Для расчета берется 50% от инфляции за предыдущий год и 50% от темпов роста заработной платы в Украине за тот же период. Сумма этих двух величин определяет процент, на который будет проиндексирована пенсия.

Индексация касается не всей пенсии, а только ее базовой величины, но даже это повышение является существенным. В бюджет Пенсионного фонда на этот год была заложена индексация на уровне 10%. Однако 18 февраля Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, с которой уплачивались страховые взносы и которая используется для исчисления пенсии.

Этот показатель позволяет определить коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115. Согласно данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в 2024 году составила 17 486,60 гривен, что на 22,2% больше по сравнению с 2023 годом (14 308,46 гривен).

"В прошлом году инфляция составила 12%, что дает 6% для индексации (50% от инфляции - ред.). Рост заработных плат оценивают по-разному, но минимум –16%, что дает 8%. Итого это примерно 13-14% индексации. Эти показатели до 20 февраля всегда утверждает правительство в постановлении на основе данных Госкомстата и Пенсионного фонда. После этого, до 25 числа, Пенсионный фонд автоматически проводит перерасчет пенсий, формирует ведомости для выплат и передает их в казначейство. С 1 марта люди начнут получать пересчитанные пенсии", – объясняет Павел Розенко.

При этом Розенко добавляет, что хоть еще в октябре-ноябре 2023 года власти заявляли о плане заложить в бюджет пенсионного фонда рост пенсий на 13% на 2024 год. Однако, когда вышло постановление правительства, там было указано, что пенсии будут проиндексированы лишь на 7,9%. Поэтому, по мнению политика, не исключено, что и в этот раз цифры могут отличаться. Однако, добавляет он, есть большие шансы увидеть реальные показатели.

Обычно правительство в своем постановлении определяет минимальный и максимальный размер надбавок. Например, в 2024 году минимальная надбавка составляла 100 грн, а максимальная – 1500 грн. При этом индексация касается только той пенсии, которая рассчитана по основной формуле (без учета дополнительных доплат, гарантий и т.д.).

Размер надбавки к пенсии зависит от того, какую расчетную пенсию имеет лицо, а не от фактической выплаты. Например, если индексация будет на уровне 10%, то украинцам могут добавить к пенсии следующие суммы:

минимальную надбавку в 100-200 гривен получат люди, чья расчетная пенсия меньше минимальной пенсии (2361 гривна);

надбавки от 300 до 400 гривен могут получить украинцы с расчетной пенсией от 3000 до 4000 гривен;

соответственно на надбавки от 400 до 500 гривен могут рассчитывать люди с пенсией до 5 тысяч гривен.

Повышение от 1000 гривен получат те, чья расчетная пенсия превышает 10 тыс. гривен. Таким образом, размер повышения пенсии зависит от расчетной суммы пенсии, и самое значительное повышение получат те, у кого пенсия выше 10 тысяч гривен.

Кто не получит повышение

Индексация пенсий не применяется к лицам, которые вышли на пенсию после 1 января 2025 года, поскольку их пенсии уже рассчитаны с учетом актуальных заработных плат, и поэтому нет необходимости в дополнительной корректировке.

Также указано, что пенсии, назначенные за последние три года, не подлежат индексации, поскольку расчеты базируются на современном уровне зарплат. Однако для таких пенсионеров может быть установлена небольшая надбавка (например, 100 гривен), как это было в предыдущие годы.

Индексация также не коснется пенсионеров, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен. Это означает, что если пенсия человека приближается к этой сумме или превышает ее, то он не получит индексацию, поскольку считается, что такой размер пенсии достаточно высок для компенсации инфляционных изменений.

Хватит ли этих средств на жизнь

Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отмечает, что хотя автоматический механизм перерасчета пенсий, введенный в 2017 году, значительно лучше предыдущего ручного режима, сам размер перерасчета недостаточен для обеспечения достойного уровня жизни.

"Проблема заключается в том, что этот расчет, который берут от половины индекса заработных плат и инфляции, не совсем корректно работает, потому что у пожилых людей структура потребления совсем другая, чем в среднем "по палате". С точки зрения социальной справедливости, мы сегодня должны обращать внимание не только на общий индекс, но и учитывать индекс потребительских расходов для людей с низким уровнем дохода, ведь именно эта категория испытывает на себе наибольшее давление инфляции", – отмечает в комментарии РБК-Украина Борис Кушнирук.

По его словам, цены на товары и услуги для малообеспеченных людей растут гораздо быстрее, чем в среднем по стране. Это объясняется тем, что их расходы состоят в основном из базовых продуктов и услуг, таких как еда, коммунальные, лекарства и медицинское обслуживание. В то же время в расчет общего индекса потребительских цен входят такие товары и услуги, которые малообеспеченные украинцы не могут себе позволить. Поэтому, добавляет Кушнирук, реальная инфляция для этой категории населения значительно выше.

"Вопрос заключается в том, что данные индекса потребительских цен, которые использовались до 2021 года, оставались неизменными, и из-за полномасштабной войны они стали неактуальными. Кроме того, даже показатели 2021 года были некорректными, ведь методология была неправильной с точки зрения регионального распределения. Я уже не говорю о проблемах в товарных группах, но даже анализ на уровне регионов был далек от реальности", –объясняет эксперт.

Кроме того, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра добавляет, что доходы в Киеве были на 50-60% выше, чем в других регионах, и это существенно влияло на структуру потребления. По его словам, чем ниже доходы в регионах, тем большая доля расходов идет на базовые продукты, медикаменты и коммунальные услуги, что требует другого подхода к оценке расходов и реальной инфляции для различных групп населения.