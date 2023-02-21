Индексация с ограничениями: на какую сумму могут повысить пенсию с 1 марта

"С учетом того, что в условиях действия военного положения расходы в первую очередь направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мер правового режима военного положения, проект акта разработан прежде всего для обеспечения в 2023 году увеличения минимальных выплат наиболее уязвимым категориям пенсионеров, а также проведения индексации пенсий", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, в результате перерасчета с 1 марта 2023 года размер увеличения пенсий не может превышать 1500 гривен.

Показатель средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, учитываемый для расчета пенсии, с 1 марта увеличивается на коэффициент 1,20. Она применяется для пенсий, назначенных до 2020 года.

Согласно документу, уровень повышения для пенсий, назначенных в 2020-2022 годах, составит 100 гривен. На таком же уровне установлена минимальная сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло раньше.

По данным Минсоцполитики, под индексацию пенсий подпадают 10,557 млн человек. Из государственного бюджета на индексацию пенсий в 2023 году нужно 82 млрд гривен.