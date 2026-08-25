"Индекс счастья" в России рухнул до минимума за 15 лет: разведка назвала причины

Еще один показатель также оказался красноречивым: доля россиян, однозначно считающих себя "более несчастливыми", выросла до 9%. За весь период измерений это является одним из самых плохих результатов.

В СВРУ отмечают, что на настроение населения влияет целый комплекс проблем. Среди них общая ситуация в стране, политика российских властей, война против Украины и многочисленные проблемы на местах.

При этом у российских чиновников свое видение того, что можно назвать "счастьем". Показательным стало заявление губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Она с гордостью сообщила, что каждый десятый житель региона пошел воевать против Украины. По словам чиновницы, это якобы свидетельствует о высоких патриотических настроениях населения.

Ненецкий автономный округ стал одним из российских регионов-лидеров по количеству людей, которых отправили на войну против Украины.

В то же время, есть и другая сторона этой статистики. Ненецкий округ традиционно занимает низкие позиции в рейтингах качества жизни. В 2025 году он занял 73-е место, а годом ранее был на 77-й позиции.

Есть в регионе и проблемы, непосредственно влияющие на жизнь населения. Российские исследователи указывают, в частности, на высокую смертность мужчин от внешних причин. Среди них - отравление алкоголем, травмы во время драк и неосторожное обращение с огнем.