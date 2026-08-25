"Индекс счастья" в России рухнул до минимума за 15 лет: разведка назвала причины

В России быстро ухудшаются настроения населения. "Индекс счастья" за последний месяц снизился сразу на 9 пунктов и достиг самого низкого показателя с 2011 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .
Еще один показатель также оказался красноречивым: доля россиян, однозначно считающих себя "более несчастливыми", выросла до 9%. За весь период измерений это является одним из самых плохих результатов.
В СВРУ отмечают, что на настроение населения влияет целый комплекс проблем. Среди них общая ситуация в стране, политика российских властей, война против Украины и многочисленные проблемы на местах.
При этом у российских чиновников свое видение того, что можно назвать "счастьем". Показательным стало заявление губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Она с гордостью сообщила, что каждый десятый житель региона пошел воевать против Украины. По словам чиновницы, это якобы свидетельствует о высоких патриотических настроениях населения.
Ненецкий автономный округ стал одним из российских регионов-лидеров по количеству людей, которых отправили на войну против Украины.
В то же время, есть и другая сторона этой статистики. Ненецкий округ традиционно занимает низкие позиции в рейтингах качества жизни. В 2025 году он занял 73-е место, а годом ранее был на 77-й позиции.
Есть в регионе и проблемы, непосредственно влияющие на жизнь населения. Российские исследователи указывают, в частности, на высокую смертность мужчин от внешних причин. Среди них - отравление алкоголем, травмы во время драк и неосторожное обращение с огнем.
Между тем проблем у российской армии не убывает и непосредственно на фронте. Российское командование уже15 раз устанавливало дедлайн для полного захвата Донецкой области, однако ни одного из них оккупационным войскам выполнить не удалось.
Сейчас Кремль снова поставил войскам новую дату - 31 декабря 2026 года. По оценке ISW, этот термин также не соответствует реальной ситуации на поле боя: российские войска вряд ли смогут захватить весь Донбасс до конца года.