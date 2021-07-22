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Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 11,5 гривень

Автор: Олександр Білоус

Українська гривня піднялася на восьме місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку. У січні 2021 року гривня перебувала на п'ятому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за липень 2021 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 65 гривень, у той час як у США - 5,64 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 57,7% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 27,22 грн/Долар, а курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 11,50 грн/Долар.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2021 року є грошові одиниці Лівану, Росії і ПАР.

Найбільш переоціненою валютою несподівано виявився Венесуельський Болівар. У цій країні Біг-Мак коштує на 47,7% дорожче, ніж у США.

Переоціненими валютами є швейцарський франк, Норвезька і шведська крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 24,7% дорожче, ніж у США.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, за даними Глобального раунду програми міжнародних зіставлень Світового банку, у 2017 році середні ціни в Україні становили 33,4% від рівня середніх по світу.

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