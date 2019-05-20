Інавгурація Зеленського: головне

Інавгурація Володимира Зеленського призначена на 20 травня 2018 року. Докладніше про те, як новообраний президент України вступає на пост - у матеріалі РБК-Україна.

Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня

Верховна рада України в ході засідання 16 травня підтримала проект постанови, яким пропонувалося провести інавгурацію новообраного президента 20 травня о 10:00.

Всього в Раді було зареєстровано вісім постанов про інавгурацію Зеленського з датами 17, 19, 20, 26, 28 травня та 1 червня. Разом з тим, постанови про інавгурацію 28 травня та 1 червня були відкликані. І в ході голосування Рада підтримала проект постанови №10270-2 - 20 травня о 10:00, яку підтримали 315 нардепів.

Відзначимо, сам Зеленський закликав Раду провести інавгурацію 19 травня. Відповідне відеозвернення до парламенту він записав 10 травня.

Зеленський переміг на виборах президента України

Чергові вибори президента України у 2019 році проходили у два тури. До участі у першому турі Центрвиборчком зареєстрував 44 кандидати, однак п'ять з них скористалися своїм правом та відмовилися від участі у виборах. Таким чином, до виборчих бюлетенів на виборах 31 березня були внесені імена 39 кандидатів, зокрема й Зеленського. За результатами першого туру Зеленський набрав 30,24% голосів та став лідером серед усіх кандидатів. Однак, оскільки абсолютної більшості (понад 50%) нікому з кандидатів набрати не вдалося, після оприлюднення офіційних результатів голосування ЦВК оголосив про проведення повторного голосування - 21 квітня. До другого туру разом з Зеленським вийшов президент України Петро Порошенко, який посів друге місце з підтримкою 15,95% виборців.

Загалом у першому турі участь у голосуванні взяли 18 893 864 виборців, 5 714 034 з них проголосували за Зеленського, а Порошенка підтримали 3 014 609 осіб.

Після першого туру Порошенко та Зеленський провели дебати, які відбулися не у телестудії, як зазвичай, а на НСК "Олімпійський". На дебати кандидатів на стадіон прийшли понад 12 тис. українців. Це була перша публічна зустріч Порошенка і Зеленського. Зазначимо, що ЦВК не визнав цю зустріч офіційними дебатами. Проте, на передбачені законом теледебати на "Суспільному" Зеленський приходити відмовився.

За результатами повторного голосування Зеленський остаточно вирвався вперед - його підтримали 73,22% виборців, тоді як за Порошенка свій голос віддали 24,45% українців.

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський став лідером за кількістю голосів у всіх областях України, окрім Львівської. Крім того, Зеленського підтримала більшість виборців на спецдільницях на Донбасі, тоді як за результатами першого туру на спецдільницях більшість була за Порошенка. Разом з тим, Порошенка підтримала більшість виборців на виборчих дільницях за кордоном.

Коли має проходити інаугурація президента України

30 квітня Центрвиборчком оприлюднив офіційні результати виборів 2019 та оголосив про перемогу Зеленського на чергових виборах президента України.

Відповідно до українського законодавства, новообраний президент вступає на пост не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Дату проведення інаугурації визначає парламент. Так, Верховна рада ухвалює постанову, відповідно до якої призначається урочисте засідання парламенту, присвячене складенню присяги новообраним президентом України.

Тож інаугурацію Зеленського було призначено на 20 травня.

Варто зазначити, що президент України набуває повноважень з моменту складення присяги українському народові на урочистому засіданні Верховної ради України. Після присяги Центральна виборча комісія вручає новообраному главі держави посвідчення президента України.