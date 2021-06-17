Майно державного хлібокомбінату продали на 20 млн гривень дешевше

За даними ДБР, колишній держслужбовець порушив вимоги законодавства при стягненні боргу з хлібокомбінату. Він повинен був стягнути податкову заборгованість з банківських рахунків підприємства. Однак він погодив і підписав рішення про продаж нерухомого майна комбінату.

Ексчиновник залучив компанію-оцінювача і вступив у змову з ще з не встановленим слідством комерсантами, які були зацікавлені в придбанні майна держпідприємства за мінімальною вартістю.

"Він значно занизив у звіті оцінювальної вартості майна. Підроблений звіт надійшов для рецензування до ФДМУ (Фонд держмайна України - ред.). Робота була доручена начальнику одного з управлінь Фонду. Чиновник, перебуваючи в дружніх відносинах з приватним оцінювачем, не справив належним чином перевірку звіту", - наголошується в повідомленні.

В результаті цих дій, за підсумками проведеного аукціону, майно комбінату вартістю 27,5 млн гривень було продано всього за 6,5 млн гривень.

"Всім організаторам та учасникам угоди повідомлено про підозру у службовій недбалості, зловживанні повноваженнями та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України)", - уточнили в ДБР.

Фото: майно держпідприємства продали на 20 млн дешевше (dbr.gov.ua)