Майно державного хлібокомбінату продали на 20 млн гривень дешевше
Розкрито схему незаконної реалізації майна держпідприємства "Ніжинський комбінат хлібопродуктів". Її організатори завдали збитків державі на суму понад 20 млн гривень. Їм повідомлено про підозру.
Про це повідомила прес-служба територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) по Києву.
За даними ДБР, колишній держслужбовець порушив вимоги законодавства при стягненні боргу з хлібокомбінату. Він повинен був стягнути податкову заборгованість з банківських рахунків підприємства. Однак він погодив і підписав рішення про продаж нерухомого майна комбінату.
Ексчиновник залучив компанію-оцінювача і вступив у змову з ще з не встановленим слідством комерсантами, які були зацікавлені в придбанні майна держпідприємства за мінімальною вартістю.
"Він значно занизив у звіті оцінювальної вартості майна. Підроблений звіт надійшов для рецензування до ФДМУ (Фонд держмайна України - ред.). Робота була доручена начальнику одного з управлінь Фонду. Чиновник, перебуваючи в дружніх відносинах з приватним оцінювачем, не справив належним чином перевірку звіту", - наголошується в повідомленні.
В результаті цих дій, за підсумками проведеного аукціону, майно комбінату вартістю 27,5 млн гривень було продано всього за 6,5 млн гривень.
"Всім організаторам та учасникам угоди повідомлено про підозру у службовій недбалості, зловживанні повноваженнями та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України)", - уточнили в ДБР.
Фото: майно держпідприємства продали на 20 млн дешевше (dbr.gov.ua)