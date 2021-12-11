Імпорт вугілля із США в Україну здійснюється за формулою "Роттердам+", - експерт

"Всі контракти, які українські тепловики уклали на імпорт вугілля з США прив’язані до котирувань агентства Argus Dayly Coal в регіоні "Амстердам-Роттердам-Антверпен". Для українського читача цей індекс більш відомий як API2 - той самий, що був покладений в основу формули імпортного паритету ("Роттердам+")", - повідомив експерт.

За його інформацією, остання імпортна партія вугілля з США коштувала українським компаніям майже 190 доларів/тонну.

Омельченко наголосив, що лише ціна фрахту по зовнішнім контрактам досягає 30-35 доларів за тону, тоді як у формулі "Роттердам+" транспортна складова не перевищувала 12,5 доларів.

"Без імпорту вугілля з США, українську енергосистему уже очікували б проблеми. Очевидно, що без прозорого ціноутворення, заснованого на європейських принципах, ніхто б не поставляв в Україну вугілля. Ще у 2016 році я говорив, що імпортний паритет, з прив’язкою до прозорого цінового індексу в Європі - єдиний цивілізований шлях ціноутворення на вугілля, природний газ та нафтопродукти", - додав Омельченко.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Єдиними потерпілими у справі вважаються два заводи Ігоря Коломойського - Нікопольський завод феросплавів та Запорізький феросплавний завод.