Весь імпорт вугілля здійснюється за формулою "Роттердам+", - експерт

Імпорт енергетичного вугілля для підтримки роботи енергосистеми здійснюється за принципом імпортного паритету, тобто за так званою формулою ціна на хабі в Роттердамі (Нідерланди) плюс вартість доставки в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Імпортне вугілля, яке заходить до України морем, і яке дозволило наростити запаси вугілля вдвічі до 700 млн тонн, купляється і постачається в Україну у тому числі на державні ТЕС "Центренерго" за ціною імпортних котирувань плюс доставка, перевалка, залізничні витрати. Це той самий "так званий" поганий "Роттердам+", який застосовуючись в 2016-2019 рр. як я казав увесь цей час дозволяв проходити зиму без жодного ризику залишитись без світла і тепла", - зазначив експерт.

Омельченко наголосив, що без застосування принципу "Роттердам+" імпорт вугілля сьогодні був би неможливим.

Покриття дефіциту вугілля цієї зими та уникнення енергетичного колапсу у сезоні 2021-2022рр. стало можливим завдяки застосуванню загальноприйнятого в міжнародній торгівлі енергоносіями принципу імпортного паритету або так званого "Роттердам +", - наголосив директор енергетичних програм "Центру Разумкова".