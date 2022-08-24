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Імпорт сировини та обладнання треба звільнити від податків та зборів, - економіст

Фото: імпорт сировини та обладнання треба звільнити від податків та зборів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Новий податок на імпорт, введення якого ініціює уряд - погана ідея, адже промисловості доведеться витрачати додаткові кошти на придбання сировини та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста, президента Української асоціації Римського клубу Віктора Галасюка у Facebook.

"Десятивідсотковий податок на купівлю валюти для будь-якого імпорту - погана ідея. Взагалі, імпорт сировини та обладнання (особливо яке не виробляється в Україні) треба розвантажувати від усіх податків і зборів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво, а не навпаки", - підкреслив експерт.

Натомість, на його думку, потрібно було б тимчасово оподаткувати некритичну імпортну продукцію кінцевого споживання - це б дало і позитивний фіскальний ефект, і стимул для переробної промисловості в Україні.

"Але перелік такої продукції треба формувати дуже обережно. Ніяких однакових умов для всіх товарів і послуг тут не може бути. Звісно ж, тут мова вже йти про тимчасові мита на окремі товарні позиції, а не про загальне оподаткування купівлі валюти. І це вже зовсім інший механізм", - зауважив економіст.

Нагадаємо, раніше проти введення імпортного податку виступило Міністерство економіки: там заявили, що він призведе до зростання цін на товари і послуги в Україні.

Своєю чергою, у Європейській бізнес асоціації нагадали, що Європа та країни-світові лідери пішли назустріч Україні і скасували імпортні мита для нашої продукції, тож ініціатива уряду виглядає дискримінаційною.

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