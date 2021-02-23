Імпорт російської електроенергії руйнує українську енергетику, - екс-генпрокурор

Імпорт російської електричної енергії - це торгівля з окупантом, яка до того ж призводить до знищення української енергетики.

Про це заявив екс-генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Україна24".

"Я точно проти (імпорту струму з РФ, - ред.). Це і торгівля з окупантом, і знищення української енергетики", - повідомив Луценко Він наголосив, що свідоме знищення діючою владою вітчизняного енергоринку шляхом імпорт російського струму матиме надтяжкі наслідки для держави.

