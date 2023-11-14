Импорт нефти из России в Турцию в ноябре достиг рекордного уровня

В ноябре Турция импортировала рекордное количество российской нефти Urals. Трейдеры считают, что закупки нефти другими основными покупателями, Индией и Китаем, останутся на прежнем уровне, несмотря на снижение запланированных объемов.

По ожиданиям, поставки нефти Urals в Турцию в ноябре превысят 1,4 млн тонн, что станет новым рекордом. По данным LSEG, с 1 по 15 ноября Турция закупила более 800 000 тонн нефти Urals, что на 200 000 тонн больше, чем за аналогичный период октября.

Турция увеличила импорт российской нефти, поскольку ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод заключил сделку с российским Лукойлом на долгосрочные поставки нефти Urals. В ноябре компания планирует поставлять около 100 000 баррелей в сутки, что составляет половину мощности завода.

Покупатели российской нефти

Индия продолжает импортировать российскую нефть, несмотря на санкции. В октябре страна закупила не менее 5 млн тонн нефти Urals, что стало рекордом. В ноябре поставки снизились до 800 000 тонн, но ожидается, что они вырастут в дальнейшем.

Импорт нефти Urals в Китай в ноябре был приостановлен, но ожидается, что поставки возобновятся позже. В прошлом месяце Китай импортировал 500 000 тонн нефти Urals, но в ноябре поставки были отменены. Трейдеры ожидают, что общий объем поставок в ноябре останется вблизи уровня прошлого месяца, хотя импорт нефти в Китай в целом сократится на фоне сокращения мощностей нефтеперерабатывающего завода этой осенью.

Пакистан импортировал 100 000 тонн российской нефти Urals после перерыва в четыре месяца. Страна стремится заключить долгосрочную сделку с Россией по поставкам нефти.

Ранее мы писали, что Болгария разрешила импорт российской нефти на свой нефтеперерабатывающий завод. Завод затем экспортировал нефть, в том числе в страны ЕС.