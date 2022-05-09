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Імпорт Китаю з Росії досяг рекордних показників, - Bloomberg

Ілюстративне фото (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: РБК-Україна

У квітні компанії Китаю придбали в Росії товарів на 8,9 мільярдів доларів, що майже на 57% більше, ніж за той самий місяць минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що таке значне зростання відбулося навіть попри те, що загальний обсяг китайського імпорту з усього світу залишився незмінним. Більшу частину імпорту Китаю з Росії складають енергоносії та сировинні товари.

При цьому експорт Китаю з РФ зменшився. У квітні китайські фірми продали Росії товарів на 3,8 мільярда доларів, що трохи менше, ніж у березні, свідчать офіційні дані. Це на 7,7% менше, ніж роком раніше. Це - найнижчий показник з березня 2020 року.

Варто зазначити, що основні статті китайського експорту до Росії включають смартфони та компоненти для мікропроцесорів та комп’ютерів.

Раніше ми повідомляли, що у посольстві Китаю в США заявили, що позиція КНР щодо війни в Україні з перших днів залишається неупередженою.

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