Імпорт газу: Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги

За його словами, вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - зазначив Макогон.

Він підкреслив, що це створить можливості для доступу українських трейдерів до LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, для диверсифікації джерел поставок газу.

"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу по Києву, який є найбільшим споживачем газу", - уточнив Макогон.

Таким чином, разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 8 млн кубометрів на добу.

Поки угода укладена на три тестові місяці, щоб узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси. Угоду буде продовжено з квітня 2022 року, і надалі збільшуватимуться гарантовані потужності за цим напрямком.

"Вже з 31 грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня", - додав Макогон.