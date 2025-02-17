Импорт электроэнергии снова под угрозой из-за искусственных ограничений, - эксперт

"Относительно электрической энергии ситуация ухудшается так называемыми прайс-кэпами, которые ограничивают возможности импорта в дефицитные часы", - отметил эксперт.

По его словам, из-за российских атак Украина сталкивается с дефицитом энергетических мощностей, что, в сочетании со снижением температуры, создает дополнительную нагрузку на систему.

"Прежде всего, она определяется такими факторами, как дефицит мощности из-за повреждений в результате рашистских атак, а также снижением температуры", - подчеркнул Омельченко.

Он отметил, что сейчас Украина нуждается в увеличении импорта электроэнергии, однако действующие ценовые ограничения затрудняют этот процесс.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также заявлял, что действующие регуляторные ограничения затрудняют импорт электроэнергии в Украину, даже в ситуациях, когда он необходим для избежания отключений.