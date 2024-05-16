Импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

Импорт электроэнергии из стран ЕС в Украину увеличился и практически достиг физического максимума.
Об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил в интервью РБК-Украина.
По его данным, если в последние несколько дней максимальная мощность, которую Украина импортировала составляла более 1400 МВт, то сегодня (16 мая, - ред) - 1650 МВт.
"То есть это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита", - сказал он.
Поэтому, по словам Кудрицкого, причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.
После нескольких массированных атак, которые РФ устроила, начиная с 22 марта, когда Харьков остался без света, в энергосистеме Украины начались проблемы. В частности, с 18 апреля в Украине начали ограничивать поставки электроэнергии для бизнеса. Позже - были введены графики и для населения.
При этом, как буквально сегодня объяснял Кудрицкий в эфире телемарафона, отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.