Импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

По его данным, если в последние несколько дней максимальная мощность, которую Украина импортировала составляла более 1400 МВт, то сегодня (16 мая, - ред) - 1650 МВт.

"То есть это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита", - сказал он.

Поэтому, по словам Кудрицкого, причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.

Ситуация в энергосистеме Украины

После нескольких массированных атак, которые РФ устроила, начиная с 22 марта, когда Харьков остался без света, в энергосистеме Украины начались проблемы. В частности, с 18 апреля в Украине начали ограничивать поставки электроэнергии для бизнеса. Позже - были введены графики и для населения.

При этом, как буквально сегодня объяснял Кудрицкий в эфире телемарафона, отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами.