Імпорт е/е з РФ по ініціативі Геруса загрожує знищенням вугільної галузі, - профспілки

Імпорт струму з Росії, що почався через скандальну поправку, ініційовану нардепом Андрієм Герусом, загрожує знищенням вугільної галузі. Про це йдеться у зверненні лідера Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця та голови Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктора Турманова, адресованому президенту, прем'єру і голові Верховної ради.

Шахтарі стурбовані ситуацією, пов'язаною зі стрімким зростанням імпорту електроенергії з Російської Федерації, добовий обсяг постачань якої в листопаді порівняно з жовтнем збільшився в три рази і становить 12 млн кВт-год. До того ж, обсяги імпорту не обмежені, що позначається на вітчизняних теплових електростанціях та вугледобувних підприємствах.

"Необмежений імпорт повністю заміщує потребу в нашому вітчизняному вугіллі, яке стає зовсім непотрібним. Як наслідок, теплові станції не купують вугілля українського виробництва, а вугільні підприємства не отримують необхідні кошти, у тому числі і для виплати і підвищення заробітної плати, борги по якій сьогодні становлять понад 500 млн грн і на кінець року перевищать 1 мільярд гривень", – наголошується у зверненні.

Лідери профспілок гірників зазначають, якщо імпорт остаточно зробить працю шахтарів непотрібною, то без роботи і коштів на життя залишаться десятки тисяч людей і сотні тисяч їх рідних і близьких. А надалі закономірно спорожніють місцеві бюджети, і не буде за що фінансувати витрати за всіма напрямами діяльності.

З таким же закликом до представників влади звернувся голова незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, який попередив, що необмежений імпорт струму з Росії та Білорусі знищує вітчизняну теплову генерацію і вуглевидобувну галузь. Його вимогу підтримав також профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, який у своєму зверненні до керівників країни зазначив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі спровокував кризову ситуацію в енергогалузі і загрожує виникненням соціальної напруженості через звільнення близько сотні тисяч працівників галузі

Нагадаємо, 18 вересня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку – дозволити імпорт електроенергії з Росії. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту.

11 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав, що прийняті за ініціативою Геруса зміни в закон про ядерну енергетику дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зазначив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.