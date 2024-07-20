Импорт 80% электроэнергии не способствует экономической мобилизации государства, - эксперт

"Представим, что все предприятия решили закупать электрическую энергию за рубежом. Но вопрос в том, можно ли эту электрическую энергию пропустить через межгосударственное сечение. Я таких расчетов не встречал. Потому что межгосударственное сечение, насколько мне известно, это 1,7 гигаватта. И этого мало для того, чтобы обеспечить весь существующий сегодня дефицит мощности", - отметил Трофимец.

Он также подчеркнул, что решение относительно доли импорта должно было приниматься совместно с участниками рынка, а не единолично со стороны государства.

"Должны быть проведены консультации с крупнейшими потребителями электрической энергии или ассоциациями, в которые они объединены. Металлургия, другие энергоемкие предприятия. Затем должны быть определены стратегически, куда мы движемся. А не просто приняты решения без учета мнений или позиций тех стейкхолдеров государственными органами" власти. Государство должно обеспечивать деятельность экономики даже в условиях военного состояния, к сожалению, Мобилизации экономики и энергетики не произошло", - резюмировал Трофимец.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств.