Іміджу країни заподіяно непоправної шкоди через перегляд підтримки "зеленої" енергетики, - Тинний

Ухвалення напередодні Верховною радою законопроекту №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" замість підтримки альтернативної енергетики нашкодить іміджу України, ускладнить розвиток "зеленої генерації" та нестиме значні корупційні ризики.

Про це повідомив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний на своїй сторінці у Facebook.

"Попри багаточисленні звернення послів та урядів іноземних країн, попри понад рік аргументації і довготривалий процес медіації уряду з бізнесом, під величезним тиском Офісу президента, Верховною радою ухвалено у другому читанні законопроект про ретроспективний перегляд укладених раніше договорів", - пише підприємець.

За його словами, в результаті - постраждають від 15% до 50% валового доходу (в залежності від року побудови станції) виробники сонячної енергії і на 7,5% виробники енергії з вітру; будівництво нових СЕС в країні призупиниться на невизначений термін; неминучими будуть позови від іноземних компаній до держави Україна, які призведуть до багатомільйонних (можливо, і мільярдних) збитків; інвестиційному іміджу країни заподіяно непоправну шкоду і знадобиться чимало років, аби про цей "кидок" на Заході забули.

Тинний також звернув увагу на те, що "зелені" енергетики, завжди пишалися тим фактом, що не брали жодної копійки з державного бюджету і, навпаки, сплачували багато податків.

"Саме такою, на наше глибоке переконання, і мусить бути енергетика майбутньої України… Відсьогодні державний бюджет недорахується близько 60 млрд грн надходжень податку на прибуток до 2029 р., коли завершиться дія "зелених тарифів", - зазначив бізнесмен.

Натомість, за його словами, бюджет мусить тепер компенсувати до 20% грошей "зеленого тарифу", хоча "ми ніколи не просили про це".

"Квінтесенцією цинізму стало скасування арбітражної оговорки. Суть дуже проста: інвестори хочуть гарантій і очікують незмінності умов інвестування. Після одного "кидка" другий на забариться. Недарма малошановний голова комітету ПЕК пан Андрій Гєрус хизується тим, що переламали парламент через коліно і дотисли цю його правку. "Слуги" дочекаються місцевих виборів і, з вірогідністю у 99%, спробують запровадити на відновлювану енергію додаткові податки, пояснюючи це виплатами з бюджету (які ніхто не просив). Отож, чергове типове збільшення ролі держави, де воно не потрібне", - вважає співзасновник УАВЕ.

На переконання Тинного, партія і фракція "Слуга народу" не є справжніми демократичними утвореннями, де точиться внутрішня дискусія.

"Незрозуміло лише, чого нас понад рік мордували незчисленними робочими групами, обговореннями та зустрічами з медіацією з фахівцями, коли в кінці все вирішується в одному кабінеті за закритими дверима. Загальний висновок: ніякі нові серйозні проекти в Україні в ближчі роки розпочинати не варто. Хіба що у вас в партнерах будуть дніпровські олігархи. Решта інвесторів - у зоні ризиків їх апетитів", - підсумував бізнесмен.

Нагадаємо, раніше співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний в колонці на "Економічній правді" заявив, що народні депутати, чиї дії призвели до поглиблення кризи на ринку електричної енергії, намагаються перекласти провину на сектор відновлюваної енергетики.