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Именитый боксер передумал завершать карьеру и бросил вызов обидчику Ломаченко

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Четверг 13 июля 2023 11:37
Именитый боксер передумал завершать карьеру и бросил вызов обидчику Ломаченко Фото: Теофимо Лопес стремится к звездному бою средневесов (twitter.com/TeofimoLopez)
Автор: Антон Федорцив

Американец Теофимо Лопес изменил решение относительно продолжения профессиональных выступлений и будет защищать чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IFL TV.

25-летний боксер пока не будет вешать перчатки на гвоздь. Он готов защищать свой титул от посягательств других звезд, в частности соотечественника Девина Хейни.

"Эй, Дэвин, как-то ты быстро взялся за мой пояс чемпиона WBO. Давай тогда устроим бой. Пусть весь мир увидит, кто на что действительно готов. И даже не думай, что будешь стороной A. У меня титул короля дивизиона. Так что не убегай, с*ка", – написал Лопес в персональном Twitter.

Публичное заявление американца появилось после ультиматима Всемирной боксерской организации. Функционеры предоставили Лопесу 24 часа для размышлений о своем будущем после объявления о завершении карьеры. Чемпион был раздражен низкими гонорарами.

Лопес в последнем поединке победил британца Тейлора. Бой длился все 12 раундов, а судьи единогласно признали победителем американца. В свою очередь Хейни в статусе абсолютного чемпиона мира в легком весе в мае по очкам одолел скандального украинца Ломаченко.

К слову, накануне промоутер Красюк объявил новую потенциальную дату боя между Усиком и Фьюри.

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