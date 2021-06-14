Мав 38 дружин та 89 дітей: помер глава "найбільшої родини у світі"

"З важким серцем попрощався з паном, який очолює найбільшу у світі сім'ю, де 38 дружин та 89 дітей. Село в районі Бактаунг Тлангнуам стало основною туристичною визначною пам'яткою штату Мізорам завдяки родині. Спочивай з миром, сер!" - написав він.

За інформацією ЗМІ, батько-рекордсмен страждав на діабет та гіпертонічну хворобу. Його стан погіршився вдома, а у неділю ввечері його доставили до лікарні, де констатували смерть.

Вся родина покійного наразі проживає разом у чотириповерховому будинку під назвою "Chuuar Than Run" або "Будинок нового покоління", де налічується 100 кімнат. Маєток є головною туристичною принадою штату, куди їдуть люди з усього світу.

Відомо, що Зіона Чана народився в 1945 році. Зі своєю першою дружиною, яка на три роки старша за нього, він познайомився у 17 років.