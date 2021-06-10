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Має мілітаристський сенс: УЄФА зобов'язав прибрати "Героям слава" з форми збірної України

Автор: Роман Тверденко, Владислав Красінський

УЄФА зобов'язав прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання "Героям слава". У ньому знайшли політичний контекст.

Про це в УЄФА повідомили в коментарі для РБК-Україна.

В УЄФА заявили, що залишили без змін наявність на формі збірної України карти Криму, оскільки діючі кордони держави з анексованим півостровом визнані ООН, а також привітання "Слава Україні", яке було дозволено ще в 2018 році.

Спочатку представники організації не досліджували питання з контекстом відповідного вітання" Героям слава " детально, а після додаткової перевірки нібито виявили, що в ньому є політичний підтекст, а також історичний і мілітаристський сенс. Через це УЄФА зажадав прибрати фразу з футболок для виступів на Євро-2020.

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